Liveübertragung: Donnerstag, 17. März, 10.20 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Donnerstag, 17. März 2022, erstmals mit einem angekündigten Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Zeitenwende in der Energiepolitik – Entschlossen eine bezahlbare Versorgung sichern“. Noch ist unklar, ob die Vorlage direkt abgestimmt werden soll oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wird. (eis/11.03.2022)