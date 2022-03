Über die Corona-Impfpflicht diskutiert der Petitionsausschuss unter Vorsitz von Martina Stamm-Fibich (SPD) in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 14. März 2022. Den Abgeordneten liegen zwei Petitionen vor, die sich gegen eine solche Impfpflicht wenden. Ab 12 Uhr wird im Anhörungssaal 3.101 des Elisabeth-Lüders-Hauses über die Forderung nach Verzicht auf eine allgemeine Impfpflicht beraten. Gegen die Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitspersonals, die ab Mittwoch, 16. März 2022, gilt, wendet sich die Urheberin der zweiten Petition, die ab etwa 13 Uhr beraten wird. Beide Petitionen erhielten mehr als 100.000 Mitzeichnungen innerhalb von vier Wochen und lagen damit deutlich über dem für eine öffentliche Behandlung benötigten Quorum von 50.000.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Testpflicht statt Impfpflicht

„Keine allgemeine Corona-Impfpflicht“ lautet die Forderung der ersten zu beratenden Eingabe. Die Bevölkerung müsse informiert werden, „dass auch gegen Covid-19 geimpfte Menschen das Virus übertragen können und daher nur eine Testpflicht sowie gleiche Regeln für alle die Pandemie beenden können“, schreibt die Petentin Jutta Koch. 133.379 Mal wurde ihre Petition mitgezeichnet.

In der Vorlage verweist Koch auf Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, wonach jeder das Recht auf körperliche Unversehrtheit habe und die Freiheit der Person unverletzlich sei. „Menschen, die sich an alle zum Schutz der Allgemeinheit beschlossenen Regeln wie Abstand, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen halten, dürfen nicht mit Corona-Leugnern oder Rechtsgesinnten zusammen ,abgestempelt‘ werden, nur weil sie sich gegen das Impfen entschieden haben“, heißt es in der Petition. Schließlich sichere das Grundgesetz allen Menschen das Recht auf freie Meinungsäußerung zu.

Minderheitenschutz auch für Ungeimpfte

Aufgabe des Bundestages sei es, „die Anliegen des gesamten Volkes zu vertreten“, schreibt die Petentin. Als wichtige Merkmale einer Demokratie benennt sie unter anderem den Minderheitenschutz, der auch für Menschen gelten müsse, „die sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht impfen lassen wollen“ sowie die „Akzeptanz von Opposition“.

Petentin gegen Impfpflicht für das Pflegepersonal

Als Reaktion auf die in der Bund-Länder-Runde am 18. November 2021 beschlossene berufsbezogene Impfpflicht hat die Krankenpflegerin Stefanie Bresnik am Folgetag ihre Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht. Darin zeigt sich Bresnik „fassungslos und bestürzt“ über die Beschlüsse. Vor allem die dabei formulierte Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitspersonals habe sie geschockt. Die Petentin verlangt, eine solche Impfpflicht nicht durchzusetzen und stattdessen eine sinnvolle Teststrategie zu erarbeiten. 126.251 Personen haben diese Eingabe online unterstützt.

Laut Bresnik ist das Gesundheitssystem schon seit geraumer Zeit am Limit. Mit der formulierten Impfpflicht werde dafür gesorgt, „dass das System kollabiert“. Weitere Betten müssten aufgrund von Personalmangel abgebaut werden und das verbliebene Personal müsse über die Belastungsgrenze hinaus arbeiten. „Kommt die Impfpflicht, sind wir nicht bereit, unter diesen Umständen weiterzuarbeiten“, heißt es in der Vorlage.

Kein Schutz für vulnerable Gruppen

Eine Impfung, die weder vor Ansteckung noch Transmission des Virus schützt und lediglich einen milden Verlauf verspricht, könne nicht Gegenstand einer Pflicht werden, betont die Krankenpflegerin. Stationsschließungen aufgrund von Covid-Ausbrüchen unter den geimpften Mitarbeitern mit nachfolgender Infektion der zu betreuenden Patienten hätten gezeigt, „dass die Impfung ohne Testung des Personals eben nicht die vulnerablen Gruppen schützt“.

Das Gegenteil sei der Fall: Das geimpfte Personal habe sich in trügerischer Sicherheit gewogen und sei ohne Test erschienen, „der für uns ungeimpfte Mitarbeiter schon längst zur täglichen Routine geworden ist“.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu den Themen befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/04.03.2022)