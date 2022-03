Liveübertragung: Dienstag, 22. März, 10 Uhr

Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr 2022 sieht Ausgaben und Einnahmen von jeweils 457,6 Milliarden Euro vor. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird das Zahlenwerk am Dienstag, 22. März 2022, in seiner Einbringungsrede zu Beginn der viertägigen Haushaltsberatungen im Bundestag vorstellen.

Das Parlament wird den Gesetzentwurf (20/1000), den das Bundeskabinett am 16. März beschlossen hatte, mit sämtlichen Anlagen, den Einzelplänen, am Freitag, 25. März, zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überweisen. Die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes durch den Bundestag ist für Freitag, 3. Juni 2022, vorgesehen.

Nettokreditaufnahme von 99,7 Milliarden Euro

Im Vergleich zu dem Gesetzentwurf, den noch die Große Koalition in der vergangenen Wahlperiode eingebracht hatte (19/31500), der wegen der anstehenden Bundestagswahl aber nicht mehr beraten worden war, erhöhen sich die Ausgaben damit um 14,6 Milliarden Euro. Davon entfallen 50,8 Milliarden Euro auf Investitionen, im Entwurf der alten Regierung waren es 51,8 Milliarden gewesen.

Die Steuereinnahmen werden auf 332,5 Milliarden Euro veranschlagt, die alte Regierung hatte dafür 315,2 Milliarden Euro angesetzt. Identisch in beiden Entwürfen ist die Nettokreditaufnahme, also die Neuverschuldung, mit 99,7 Milliarden Euro.

In den Bundeshaushalt des Vorjahres 2021 mit seinen beiden Nachtragshaushalten waren demgegenüber Ausgaben von 572,73 Milliarden Euro eingestellt, davon 59,3 Milliarden Euro Investitionen, Steuereinnahmen von 284 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme von 240,2 Milliarden Euro.

Sondervermögen „Bundeswehr“ und Ergänzungshaushalt

Neu ist, dass die Bundesregierung ein im Grundgesetz zu verankerndes Sondervermögen „Bundeswehr“ errichten und mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 100 Milliarden Euro ausstatten will, um in den kommenden Jahren die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Zusammen mit dem Aufwuchs im regulären Verteidigungsetat sollen damit die Verteidigungsausgaben ansteigen, ohne dass das Ziel verfehlt wird, die reguläre Kreditobergrenze nach der Schuldenregel des Grundgesetzes („Schuldenbremse“) von 2023 an wieder einzuhalten.

Darüber hinaus plant die Bundesregierung derzeit ein zusätzliches Programm, um vor allem die finanziellen Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine abzufedern und ihre humanitären Anstrengungen in dessen Folge zu verstärken. Sie hat dazu einen Ergänzungshaushalt angekündigt, der zusammen mit dem Haushaltsgesetz 2022 beraten werden soll.

Finanzplan des Bundes 2021 bis 2025

Zusammen mit dem Haushaltsgesetz 2022 wird auch der Finanzplan des Bundes 2021 bis 2025 (19/31501) beraten, den noch die vorige Bundesregierung im August 2021 vorgelegt hatte. Vorgesehen sind danach für 2023 Ausgaben von 403,4 Milliarden Euro, für 2024 von 407,6 Milliarden Euro und für 2025 von 408,3 Milliarden Euro. Der Investitionsanteil wird für 2023 mit 50,9 Milliarden Euro sowie für 2024 und 2025 mit jeweils 50,8 Milliarden Euro angegeben.

Die Steuereinnahmen sollen 2023 332,9 Milliarden Euro, 2024 346,4 Milliarden Euro und 2025 359,2 Milliarden Euro betragen. Als Nettokreditaufnahme werden laut Finanzplan für 2023 5,4 Milliarden Euro, für 2024 zwölf Milliarden Euro und für 2025 11,8 Milliarden Euro anvisiert. (vom/18.03.2022)