Liveübertragung: Donnerstag, 24. März, 12.40 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages entscheiden am Donnerstag, 24. März 2022, ohne vorherige Debatte über einen von den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vorgelegten Antrag zur Einsetzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) (20/1116) gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes. Das Parlamentarische Kontrollgremium besteht aus dreizehn Mitgliedern. Dazu legt die CDU/CSU-Fraktion ein Änderungsantrag (20/1126) vor, der eine Reduzierung auf elf Mitglieder fordert. Die Abgeordneten begründen ihre Forderung damit, dass die Mitgliederzahl für das PKGr so gewählt werden müsse, dass einerseits alle Fraktionen vertreten sein können und andererseits im PKGr die Mehrheitsverhältnisse im Plenum möglichst genau widergespiegelt werden. Es müsse darauf geachtet werden, dass die bedeutsame Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder im Gremium nur durch das Zusammenwirken der von Fraktionen vorgeschlagenen Abgeordneten zustande kommen kann, die gemeinsam auch im Plenum über eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder verfügen.

Darüber hinaus ist die Wahl der Mitglieder des Gremiums vorgesehen. Die Wahl erfolgt mit Stimmkarte und Wahlausweis. Dazu haben die Fraktionen Wahlvorschläge (20/1123) vorgelegt. Für die Fraktion der SPD stehen Uli Grötsch, Sebastian Hartmann, Dr. Ralf Stegner und Marja-Liisa Völlers, für die Fraktion der CDU/CSU stehen Alexander Hoffmann, Roderich Kiesewetter und Christoph de Vries, für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stehen Dr. Irene Mihalic und Dr. Konstantin von Notz, für die Fraktion der FDP stehen Konstantin Kuhle und Alexander Graf Lambsdorff, für die Fraktion der AfD steht Joachim Wundrak und für die Fraktion Die Linke steht Dr. André Hahn zur Wahl.

Das PKGr ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig und überwacht den Bundesnachrichtendienst (BND), den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Die Bundesregierung ist nach dem Kontrollgremiumgesetz dazu verpflichtet, das PKGr umfassend über die allgemeinen Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Das PKGr kann von ihr außerdem Berichte über weitere Vorgänge verlangen.

Bundestag wählt Eisenbahninfrastrukturbeirat

Mittels Handzeichen wählt der Bundestag die Mitglieder weiterer Gremien. Zur Wahl der Mitglieder des Beirats für Fragen des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur (Eisenbahninfrastrukturbeirat) legen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD gemeinsame Wahlvorschläge (20/1124) vor.

Nach dem Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz hat der Eisenbahninfrastrukturbeirat die Aufgabe, die Bundesnetzagentur bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Erstellung ihres Tätigkeitsberichts zu beraten und ihr Vorschläge für die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit zu machen. Der Beirat besteht aus neun Mitgliedern des Bundestages und neun Vertretern oder Vertreterinnen des Bundesrates.

Kuratoren des Deutschen Instituts für Menschenrechte

Abgestimmt wird darüber hinaus über einen Vorschlag von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für die Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums des Deutschen Instituts für Menschenrechte mit Sitz in Berlin (20/1125). So nominiert die Fraktion als Vertreterin wissenschaftlicher Einrichtungen mit menschenrechtlichem Bezug die Juristin Nora Markard, Professorin für Internationales Öffentliches Recht und Internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Münster. Als Mitglied der Zivilgesellschaft schlagen die Abgeordneten Anetta Kahane vor, Vorstandsvorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung mit Sitz in Berlin.

Das Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMRG) legt fest, dass der Bundestag als ehrenamtliche Kuratoren mit Stimmrecht drei Vertreter oder Vertreterinnen wissenschaftlicher Einrichtungen mit menschenrechtlichem Bezug und drei Mitglieder der Zivilgesellschaft benennt.

Beirat zur Auswahl von Themen für die Sonderpostwertzeichen

Der Bundestag stimmt zudem über die Wahlvorschläge der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Wahl der Mitglieder des Beirats zur Auswahl von Themen für die Sonderpostwertzeichen ohne Zuschlag beim Bundesministerium der Finanzen (Programmbeirat) (20/1129) ab. Als Mitglieder stehen zur Wahl für die SPD-Fraktion Dr. Jens Zimmermann und Dr. Matthias Miersch als sein Stellvertreter, für die Fraktion der CDU/CSU Dr. Ingeborg Gräßle und Gitta Connemann als ihre Stellvertreterin, für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Sascha Müller und als sein Stellvertreter Stefan Schmidt, für die Fraktion der FDP Till Mansmann und als sein Stellvertreter Markus Herbrand.

Der Bundesfinanzminister hat bei der Auswahl der Themen für Sonderbriefmarken ohne Zuschlag das letzte Wort. Unterstützt wird er dabei jedoch vom Programmbeirat. Dieser besteht aus 14 Mitgliedern, die sich aus Vertretern des Bundesfinanzministeriums, der Deutschen Post AG, Bundestagsabgeordneten, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Deutschen Presserats, des Bundes Deutscher Philatelisten und des Bundesverbands des Deutschen Briefmarkenhandels zusammensetzen. Der Programmbeirat tagt einmal jährlich – im Regelfall im Herbst –, prüft die vorliegenden Anregungen und erarbeitet eine konkrete Empfehlung für den Bundesfinanzminister für das Programm des übernächsten Jahres.

Kunstbeirat beim Bundesministerium der Finanzen

Die Abgeordneten stimmen über Wahlvorschläge der Fraktionen der SPD und CDU/CSU zur Wahl der Mitglieder des Beirats für die grafische Gestaltung der Sonderpostwertzeichen beim Bundesministerium der Finanzen (Kunstbeirat) (20/1130) ab. Als Mitglieder stehen zur Wahl für die SPD-Fraktion Dr. Matthias Miersch und Helge Lindh als sein Stellvertreter und für die Fraktion der CDU/CSU Gitta Connemann und Dr. Ingeborg Gräßle als ihre Stellvertreterin.

Bei der Umsetzung der Themen von Sonderbriefmarken auf das Format der Briefmarke wird das Bundesfinanzministerium von den 13 Mitgliedern des sogenannten Kunstbeirats unterstützt. Ihm gehören Vertreter des Bundesfinanzministeriums, der Deutschen Post AG, Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Professoren aus dem Grafikbereich, Vertreter des Bundes Deutscher Philatelisten und des Bundesverbands des Deutschen Briefmarkenhandels an. Sie sollen die Pluralität der Geschmacksrichtungen gewährleisten.

Für die Ausschreibungen der Wettbewerbe zur Gestaltung greift das Ministerium derzeit auf einen Stamm von rund 100 Grafikern zurück. Diese werden aus vielen Bewerbern – in der Regel ausgebildete Experten aus dem Bereich Grafik- und Kommunikationsdesign – vom Kunstbeirat unter anderem nach ihrer Fähigkeit ausgewählt, im nur wenige Quadratzentimeter großen Format zu arbeiten. Jeweils sieben bis acht von ihnen werden gebeten, für eine neue Marke bis zu drei Entwürfe abzugeben. Der Kunstbeirat beurteilt die grafische Qualität der Entwürfe und bereitet ein Votum vor, auf dessen Grundlage der Bundesfinanzminister sich schließlich für den besten entscheidet.

Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“

Der Bundestag wählt zudem die Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Dafür haben die Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD Wahlvorschläge unterbreitet (20/1131).

Für die Fraktion der SPD stehen zur Wahl Jessica Rosenthal, Marianne Schieder, Dr. Joe Weingarten als ordentliche Mitglieder und Simona Koß, Helge Lindh, Daniel Schneider als stellvertretende Mitglieder, für die Fraktion der CDU/CSU Dr. Jonas Geissler, Elisabeth Winkelmeier-Becker als ordentliche Mitglieder und Martina Englhardt-Kopf, Ansgar Heveling als stellvertretende Mitglieder, für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Katrin Uhlig als ordentliches Mitglied und ein noch nicht benanntes stellvertretendes Mitglied, für die Fraktion der FDP Alexander Graf Lambsdorff als ordentliches Mitglied und Anikó Merten als stellvertretendes Mitglied sowie für die Fraktion der AfD Dr. Götz Frömming als ordentliches Mitglied und Martin Erwin Renner als stellvertretendes Mitglied.

Mit vier Museen in drei deutschen Städten vermittelt die Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ Zeitgeschichte nach 1945. Das Kuratorium beschließt alle grundsätzlichen Fragen inhaltlicher, finanzieller oder personeller Art. Der Wissenschaftliche Beirat und der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen beraten das Kuratorium und den Präsidenten. Gemeinsam tragen sie dazu bei, dass die Stiftung ihrem Auftrag nachkommt. (vom/eis/23.03.2022)