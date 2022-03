Liveübertragung: Mittwoch, 6. April, 17.50 Uhr

Ein von der CDU/CSU-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Alleinerziehende in der aktuellen hohen Inflation nicht alleine lassen“ steht am Mittwoch, 6. April 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach knapp 40-minütiger Debatte soll der Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend soll dabei die Federführung übernehmen. (hau/28.03.2022)