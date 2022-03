Liveübertragung: Mittwoch, 6. April, 16.30 Uhr

Im Bundestag findet am Mittwoch, 6. April 2022, eine vereinbarte Debatte zum 30. Jahrestag des Kriegsbeginns in Bosnien-Herzegowina statt. Rund 70 Minuten wollen die Abgeordneten beraten. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina begann am 4. April 1992 mit der Belagerung der Hauptstadt Sarajevo und endete im November 1995 mit der Unterzeichnung des Abkommens von Dayton. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben, rund 100.000 kamen ums Leben. (hau/28.03.2022)