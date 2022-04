Der Deutsche Bundestag hat sich am Donnerstag, 7. April 2022, in erster Lesung mit dem Pflegebonusgesetz befasst. Die Abgeordneten berieten ein von den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vorgelegten Gesetzentwurf zur Zahlung eines Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (Pflegebonusgesetz) (20/1331). Die Vorlage wurde im Anschluss an die Debatte zur weiteren Federführung an den Gesundheitsausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf der Ampelkoalition

Durch das Gesetz soll die Leistung von Pflegekräften in der Corona-Pandemie mit einem Pflegebonus gewürdigt werden. Je 500 Millionen Euro sollen für den Pflegebonus im Bereich der Krankenhäuser sowie der Pflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Der neue Paragraf 26e des Krankenhausfinanzierungsgesetzes soll regeln, dass Krankenhäuser, die im Jahr 2021 besonders viele mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Patientinnen und Patienten zu behandeln hatten, die beatmet werden mussten, finanzielle Mittel für Prämienzahlungen erhalten. Zur Umsetzung von Prämienzahlungen im Bereich der Langzeitpflege soll Paragraf 150a SGB XI angepasst werden.

Durch die befristete Anhebung des vorläufigen Pflegeentgeltwerts soll die Liquidität der Krankenhäuser, die bislang noch keinen krankenhausindividuellen Pflegeentgeltwert mit den Kostenträgern vereinbart hatten, gestärkt werden. (eis/07.04.2022)