Liveübertragung: Donnerstag, 7. April, 10.20 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 7. April 2022, über einen von der CDU/CSU-Fraktion angekündigten Antrag mit dem Titel „Der Ukraine jetzt und in Zukunft helfen, Nahrungsmittelversorgung in der Welt sicherstellen sowie europäische und deutsche Landwirtschaft krisenfest gestalten“ knapp 70 Minuten lang. Ob der Antrag im Anschluss an die Debatte sofort abgestimmt oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wird, steht derzeit noch nicht fest. (hau/28.03.2022)