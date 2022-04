Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben am Donnerstag, 28. April 2022, auf Verlangen der Fraktion der CDU/CSU-Fraktion in einer Aktuellen Stunde über die von der Bundesregierung angekündigte Kehrtwende bei Energiepreisen beraten, die so schnell wie möglich richtig und unbürokratisch umgesetzt werden soll. Für die Aussprache war eine Stunde vorgesehen. (eis/28.04.2022)