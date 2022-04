Ein Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen fordert die AfD-Fraktion.

Liveübertragung: Mittwoch, 27. April, 18.10 Uhr

Der Bundestag setzt sich am Mittwoch, 27. April 2022, erstmals mit einem Antrag auseinander, den die AfD-Fraktion mit dem Titel „Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen“ angekündigt hat. Für die Aussprache sind knapp 40 Minuten vorgesehen, ehe der Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen wird. (vom/11.04.2022)