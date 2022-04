Ukrainische Soldaten patrouillieren in Mykolaiv.

Liveübertragung: Donnerstag, 28. April, 10.20 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 28. April 2022, knapp 70 Minuten lang über einen angekündigten Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Selbstverteidigung der Ukraine stärken, Freiheit und Sicherheit in Europa schützen“. Noch offen ist, ob im Anschluss direkt über den Antrag abgestimmt wird oder ob er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden soll. (eis/25.04.2022)