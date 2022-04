Liveübertragung: Donnerstag, 28. April, 15.25 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 28. April 2022, über einen Antrag mit dem Titel „Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte“, den die CDU/CSU-Fraktion angekündigt hat. Noch offen ist, ob der Antrag im Anschluss an die knapp 40-minütige Aussprache direkt abgestimmt oder ob er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wird. (vom/11.04.2022)