Der Förderstopp für energieeffiziente Gebäude ist am Mittwoch, 27. April 2022, Thema im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Der Ausschuss tagt ab 11 Uhr im Saal E.800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Grundlage der öffentlichen Anhörung unter Vorsitz von Klaus Ernst (Die Linke) ist ein Entschließungsantrag der CDU/CSU-Fraktion (20/524).

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Entschließungsantrag der Union

In dem Antrag fordert die Fraktion unter anderem, den am 24. Januar 2022 verfügten vollständigen Förderstopp für energieeffiziente Gebäude und Bestandssanierungen mit sofortiger Wirkung rückgängig zu machen, bereits gestellte Förderanträge schnell zu bearbeiten und beim Vorliegen der Voraussetzungen zu bewilligen. Die Entscheidung der Bundesregierung zum sofortigen und vollständigen Programmstopp für energieeffizienten Neubau und Bestandssanierungen von Gebäuden sei das falsche Signal für Klimaschutz und Planungssicherheit von Bauvorhaben. Das sei das Gegenteil dessen, was angesichts der enormen Herausforderungen im Gebäudebereich und beim Klimaschutz jetzt benötigt werde.

Es bedürfe verlässlicher politischer Rahmenbedingungen. Das Vertrauen zehntausender Antragsteller, insbesondere auch Familien, die sich ihren Wunsch von den eigenen vier Wänden verwirklichen wollen, werde mit diesem Vorgehen der Bundesregierung nachhaltig beschädigt. Daher müssten zumindest die bislang gestellten Förderanträge noch bearbeitet und beim Vorliegen der Voraussetzungen auch bewilligt werden. (irs/12.04.2022)