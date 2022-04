Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung befasst sich am Montag, 25. April 2022, im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit neuen Ansätzen im Kampf gegen die Tropenkrankheit Malaria. Die Diskussion wird live im Internet übertragen. Über die Plattform adhocracy+ können während der Übertragung Fragen an die Expertinnen und Experten gestellt werden.

Die Diskussion wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Impfstoff und Gene-Drive -Technologien

Die Veranstaltung unter Vorsitz von Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 17 Uhr im Foyer des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. Aus Anlass des Weltmalariatags am 25. April sollen im Rahmen der Podiumsdiskussion der Stand der Impfstoffentwicklung und der neue Gene-Drive-Ansatz zur Bekämpfung der Malaria übertragenden Anopheles-Stechmücke vorgestellt werden. Die Veranstaltung soll den Sachverständigen und den Abgeordneten die Möglichkeit geben, sich zu den Potenzialen und Herausforderungen dieser beiden technologischen Innovationen zur Malariabekämpfung auszutauschen.

Malaria ist nach wie vor eine der schwersten Infektionskrankheiten. Jährlich infizieren sich ca. 240 Millionen Menschen, mehr als 600.000 sterben daran – vor allem in Subsahara-Afrika, wobei fast 80 Prozent der Opfer Kinder unter fünf Jahren sind.

Hürden und Hemmnisse

Thematisch knüpft die Veranstaltung an zwei Untersuchungen des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) im Auftrag des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgen­­abschätzung an: zum einen an das Projekt „Medikamente für Afrika“ (Abschlussbericht „Neue Arzneimittel gegen vernachlässigte Krankheiten“, 18/12306), zum anderen an das laufende Projekt „Gene Drives – Technologien zur Verbreitung genetischer Veränderungen in Populationen“, in dem Potenziale und Herausforderungen dieser komplexen biotechnologischen Innovation analysiert werden.

In der Podiumsdiskussion sollen die wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Realisierungsperspektiven angesichts vorhandener Hürden und Hemmnisse sozioökonomischer und regulativer Art angesprochen und hinterfragt werden.

Büro für Technikfolgen-Abschätzung

Das TAB ist eine selbstständige wissenschaftliche Einrichtung und wird seit 1990 vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) betrieben.

Es berät den Deutschen Bundestag und seine Ausschüsse in Fragen des wissenschaftlichen und technischen Wandels. Steuerungsgremium des TAB ist der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. (irs/12.04.2022)