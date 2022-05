In erster Lesung berät der Bundestag am Donnerstag, 12. Mai 2022, über die 27. BAföG-Novelle (Bundesausbildungsgesetz) (20/1631). Nach 70-minütiger Debatte soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Die BAföG-Novelle sieht unter anderem vor, dass die Freibeträge um 20 Prozent angehoben werden. Bedarfssätze und Kinderbetreuungszuschlag sollen um fünf Prozent sowie der Wohnzuschlag um elf Prozent auf 360 Euro ansteigen. Die Altersgrenze zu Beginn des zu fördernden Ausbildungsabschnitts soll auf 45 Jahre hochgesetzt werden. Das sogenannte „Schriftformerfordernis“ soll mit der Novellierung wegfallen. Anträge sollen dann digital über „BAföG-Digital“ oder per E-Mail eingereicht werden können. (des/hau/02.05.2022)