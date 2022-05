Der Bundestag berät über die Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege.

Liveübertragung: Donnerstag, 12. Mai, 13 Uhr

Über die Arbeitsbedingungen in der Pflege berät der Bundestag am Donnerstag, 12. Mai 2022. Grundlage der 70-minütigen Debatte sind von der Fraktion Die Linke angekündigte Anträge. Die Vorlagen mit den Titeln „Arbeitsbedingungen Langzeitpflege – Veto-Recht kirchlicher Kommissionen streichen“ sowie „Koalitionsvertrag umsetzen – Pflegepersonalregelung 2.0 einführen“ sollen im Anschluss an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden. (hau/02.05.2022)