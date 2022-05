Der Finanzausschuss befasst sich am Montag, 16. Mai 2022, mit der effektiveren Durchsetzung von Sanktionen. Die Sitzung beginnt um 9 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal E 200 und dauert eineinhalb Stunden. Grundlage der Anhörung ist ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eines ersten Gesetzes zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (20/1740), in dem es unter anderem um die Möglichkeit zur Vermögensermittlung und eine bessere Zusammenarbeit von Behörden geht. Außerdem wird in der Anhörung der Antrag der CDU/CSU-Fraktion (20/1726) mit dem Titel „Schnelle und durchgreifende Reaktion des Rechtsstaats auf den Angriffskrieg Russlands ermöglichen“ behandelt. (eis/11.05.2022)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet unter www.bundestag.de übertragen.