Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich am Mittwoch, 11. Mai 2022, mit PCR-Bürgertests. Die öffentliche Anhörung beginnt um 14.30 Uhr im Saal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde. Grundlage der Anhörung ist ein Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Kostenlose und anlasslose PCR-Bürgertests für alle“ (20/1005).

Antrag der Linksfraktion

Die Linke fordert kostenlose und anlasslose PCR-Bürgertests für alle Bürger. Schnelle und zuverlässige Corona-Virusnachweise seien ein Schlüssel, um ein realistisches Bild vom Infektionsgeschehen zu erhalten und die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, heißt es im Antrag der Fraktion.

Die PCR-Testkapazitäten müssten so erhöht werden, dass zunächst alle nach der Coronavirus-Testverordnung (TestV) Berechtigten innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis erhielten und in einem zweiten Schritt alle Menschen in Deutschland, unabhängig vom Aufenthalts- und Versicherungsstatus, anlasslos und kostenlos einen PCR-Test machen könnten und innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis bekämen.(pk/irs/26.04.2022)