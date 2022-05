Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie befasst sich am Montag, 9. Mai 2022, in einer öffentlichen Anhörung mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energieversorgung in Deutschland. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal E 800 und dauert voraussichtlich zwei Stunden. (eis/02.05.2022)

Die Sitzung wird zeitversetzt am Dienstag, 10. Mai, ab 15.30 Uhr im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.