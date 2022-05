Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung befasst sich am Mittwoch, 11. Mai 2022, in einem Fachgespräch mit dem Thema „Sustainable Finance“. Damit sind Finanzvorschriften, Standards und Normen gemeint, die ein die Umwelt schützendes Ziel verfolgen. Die Abgeordneten sprechen in der Sitzung mit Kristina Jeromin vom Green and Sustainable Finance Cluster Germany e.V.. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Saal E 700 und dauert voraussichtlich zwei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Mit dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung wurde Nachhaltigkeit auf die Parlamentsebene geholt. Im Parlament hat der Beirat eine „Wachhund-Funktion“ und es wird darauf geachtet, sobald ein Vorhaben die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie außer Acht lässt. Mit Anhörungen und Positionspapieren sollen Debatten angestoßen werden. (eis/03.05.2022)