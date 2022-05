Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben sich am Donnerstag, 19. Mai 2022, auf Verlangen der CDU/CSU-Fraktion in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema „Für eine klaren Kurs in der Finanzpolitik: Widersprüche beenden, Inflation bekämpfen, gerecht entlasten“ befasst. Für die Aussprache war eine Dauer von einer Stunde vorgesehen. (irs/19.05.2022)