Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft befasst sich am Montag, 16. Mai 2022, mit der Versorgung der ukrainischen Bevölkerung mit Lebensmitteln. Die Sitzung beginnt um 10 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal E 4.700 und dauert zwei Stunden. Grundlage der Anhörung ist ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Der Ukraine jetzt und in Zukunft helfen, Nahrungsmittelversorgung in der Welt sicherstellen sowie europäische und deutsche Landwirtschaft krisenfest gestalten“ (20/1336).

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet unter www.bundestag.de übertragen.

Antrag der Unionsfraktion

Die CDU/CSU fordert, dass die Bundesregierung gemeinsam mit der UN sowie mit Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden darauf hinwirkt, dass die Versorgung der ukrainischen Bevölkerung mit Lebensmitteln langfristig gesichert ist und die ukrainischen Landwirte so weit wie möglich unterstützt werden, damit sie auf möglichst vielen Flächen die Frühjahrsaussaat ausbringen können.

Daneben werden Kernpunkte der EU-Agrarreform infrage gestellt. So soll die von der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorgesehene Pflicht zur Stilllegung von vier Prozent der Agrarflächen ab 2023 aufgehoben werden und auf den ökologischen Vorrangflächen der Anbau aller Kulturen erlaubt werden. Das hatte die EU-Kommission mit ihrem Aktionsplan zur Ernährungssicherung den EU-Staaten eigentlich ausdrücklich zugesagt. Zudem soll die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf den Öko-Flächen zeitweise erlaubt werden. (eis/nki/11.05.2022)