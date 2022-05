Tempolimits, autofreie Sonntage und ein Verbot von Inlandsflügen. Das sind drei der zehn Maßnahmen, die ein vom Bundestag zu beschließendes Sofortprogramm enthalten soll. Das wird in einer Petition gefordert, die der Petitionsausschuss unter Vorsitz von Martina Stamm-Fibich (SPD) in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 16. Mai 2022, ab 12 Uhr berät. Ziel des „umgehend“ auf den Weg zu bringenden Sofortprogramms ist laut Petent Tino Pfaff „eine Beschleunigung der Mobilitätswende, um Deutschland energetisch unabhängiger von Russland zu machen“. Der Bundestag möge seiner Verpflichtung nachkommen, die gesellschaftliche Stabilität durch Energiesouveränität und den Schutz der Lebensgrundlagen zu gewährleisten, heißt es in der Vorlage. „Dafür ist es zwingend nötig, die Anliegen von Sicherheitspolitik mit sozialgerechten Klima- und Umweltschutzmaßnahmen zu verbinden“, verlangt der Petent.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Energieabhängigkeit von Russland mindern – Klimaziele unterstützen

Zur Begründung seiner Forderung verweist Pfaff darauf, dass „fast die Hälfte der russischen Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Energieträger stammen“. Deutschland finanziere also über Ölimporte aus Russland Putins Krieg mit. Die geforderten Maßnahmen würden „schnell, mehrheitlich aufwandsarm und wirksam“ dazu beitragen, die Energieabhängigkeit von Russland zu mindern, „in dem sie dazu führen, dass weniger Kraftstoffe verbraucht werden“.

Das ist aus Sicht des Petenten auch sozial gerecht, „weil besonders Menschen mit wenig Einkommen von den hohen Energiepreisen betroffen sind“. Die Klima- und Umweltschutzeffekte dieser Maßnahmen würden zudem zur Senkung der Treibhausgasemissionen und zur Minderungen von Umweltzerstörungen beitragen - analog der vom Bundestag beschlossenen Klimaziele.

„Sofort umsetzbar und sofort wirksam“

Für „sofort umsetzbar und sofort wirksam“ hält Pfaff laut seiner Eingabe – neben den oben erwähnten Forderungen – einen dreimonatigen kostenloser ÖPNV, PopUp-Radwege, die Fortführung von Home-Office und die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schienen. In der Petition verlangt er zudem ein Sofortprogramm für Sammeltaxis im ländlichen Raum, die sofortige Streichung der PlugIn-Förderung sowie eine „Spritpreisunterstützung für öffentliche Mobilität und prekär Verdienende“.

Weitere Maßnahmen schätzt der Petent als mittelfristig wirksam ein, wenngleich sie dennoch sofort auf den Weg gebracht werden müssten. So müsse die Fahrradinfrastruktur massiv ausgebaut werden und dürften Dienstwagen nur dann noch eine Förderung erhalten, wenn sie elektrisch betrieben werden. Pfaff plädiert in seiner Petition für eine „Mobilitätsprämie für alle statt einer Kaufprämie für Besserverdienende“.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhält der Petent die Möglichkeit, sein Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu dem Thema befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/11.05.2022)