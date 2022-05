Der Verkehraausschuss befasst sich mit dem Mangel an Fachkräften in der Transportbranche.

Der Ausschuss für Verkehr befasst sich am Mittwoch, 18. Mai 2022, mit Fachkräftemangel in der Transportbranche. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Jakob-Kaiser-Haus im Sitzungssaal E 1.302 und dauert knapp zwei Stunden. Die Abgeordneten interessieren konkret die Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern und wirksame Maßnahmen gegen den Mangel an entsprechenden Fachkräften. (eis/11.05.2022)

