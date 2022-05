Deutscher Bundestag - Bundestagspräsidentin Bas zu Antrittsbesuch in Polen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat am Montag, 23. Mai 2022, in Warschau den deutschen Verbrechen in Polen während des Zweiten Weltkrieges gedacht. Bas legte Kränze nieder am Grabmal des unbekannten Soldaten und am Denkmal für die Helden des Ghettoaufstandes 1943. Die Bundestagspräsidentin ist auf Einladung ihrer polnischen Amtskollegin, Sejm-Marschallin Elżbieta Witek, zu einem Antrittsbesuch in die polnische Hauptstadt gereist. „Dieser Antrittsbesuch ist mir besonders wichtig“, sagte Bas. „Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine ist eine enge Zusammenarbeit unserer beiden Länder noch wichtiger.“

Bas trifft Veteranin des Warschauer Aufstandes

Gemeinsam mit der Veteranin des Warschauer Aufstandes von 1944, Wanda Traczyk-Stawska, hat Bas anschließend den größten polnischen Kriegsfriedhof im Stadtteil Wola besucht, auf dem mehr als 100.000 Opfer des Aufstandes und der deutschen Besatzung ruhen. Wanda Traczyk-Stawska schilderte ihre Erfahrungen als junges Mädchen während der grausamen fünfjährigen Besatzungszeit und während des Warschauer Aufstands. „Als frühere Lehrerin weiß ich, wie sehr gerade die Kinder leiden.“ Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass nie wieder Krieg auf europäischen Boden möglich sei. „Wir müssen alles tun, um die Ukraine zu unterstützen. Dieser Krieg muss der letzte sein.“

Die Bundestagspräsidentin dankte Traczyk-Stawska für ihre Schilderungen. „Dieses Gespräch hat mich sehr bewegt. Ich empfinde Schuld und Verantwortung“, sagte Bas. Die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren seien, könnten kaum ermessen, was die Veteranen des Warschauer Aufstands und die Zivilbevölkerung durchgemacht hätten. „Sie helfen uns zu verstehen, was es bedeutet, im Krieg zu leben. Deshalb ist Ihr Engagement so wichtig und ein Beitrag für eine friedlichere Zukunft.“

Auf dem Reiseprogramm am Dienstag stehen politische Gespräche mit Sejm-Marschallin Witek und dem Präsidenten der zweiten Parlamentskammer, Senats-Marschall Tomasz Grodzki, über eine Erneuerung und die Intensivierung der bilateralen parlamentarischen Kontakte. Zudem wird sich die Bundestagspräsidentin vor Ort über Hilfen für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge informieren. (rub/23.05.2022)