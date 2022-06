Der Bundestag hat gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen am Donnerstag, 2. Juni 2022, nach zweiter Beratung den Haushalt 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beschlossen. Der Entwurf des Einzelplans 10 des Haushaltsgesetzes 2022 (20/1000, 20/1002) samt Ergänzungsgesetz (20/1200, 20/1201) sieht für das Ressort von Bundesminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) Ausgaben in Höhe von 7,1 Milliarden Euro vor, nachdem der Haushaltsausschuss den Regierungsansatz um 244.000 Euro gekürzt (20/1610, 20/1626) hat. Im Jahr 2021 standen dem Landwirtschaftsministerium noch 7,68 Milliarden Euro zur Verfügung. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der BMEL-Haushalt bei rund 6,3 Milliarden Euro. Hingegen mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen abgelehnt wurde ein Änderungsantrag der Unionsfraktion (20/2051) bei Zustimmung durch AfD und Linksfraktion, der eine Erhöhung der Zuschüsse zur Landwirtschaftlichen Unfallversicherung gefordert hatte.

Minister: Hilfen müssen Höfe unbürokratisch erreichen

Die Debatte um den Einzelplan 10 zeigt deutlich, wo die Bruchlinien in der Agrarpolitik zwischen Regierung und Opposition verlaufen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) machte erneut deutlich, wie wichtig die Transformation der Landwirtschaft sei, dazu brauche „es den Kompromiss“.

Der eingeschlagene Weg für eine ökologische Landwirtschaft müsse weitergegangen werden, auch „in der Krise“. Hilfen für Landwirte müssten „die Höfe zielgerichtet und unbürokratisch erreichen“, sagte der Minister.

Union: Lebensmittelpreise steigen exorbitant

Dafür bekam er vor allem von der Unions-Fraktion heftige Kritik. Josef Rief (CDU/CSU) nannte Özdemir „einen Minister, der nichts macht“. Anstatt der drohenden Hungerkrise vorzubeugen und auf die Stilllegung von vier Prozent der Anbauflächen, die ab 2023 vorgesehen sind, zu verzichten, reagiere die Bundesregierung nicht. Dabei sei es jetzt notwendig, „Vorrangflächen für den Getreideanbau zuzulassen“. Rief sagte: „Ökologische Ziele verkommen zur westlichen Dekadenz, wenn Millionen Menschen von Hunger bedroht sind.“

Dem schloss sich sein Kollege Albert Stegemann (CDU/CSU) an. Er mahnte zu mehr Tempo und forderte, dass das Jahr 2022 „das Jahr der Veränderungen“ werde. Auch immer mehr Menschen in Deutschland könnten sich immer weniger leisten und erlebten, „wie die Lebensmittelpreise exorbitant steigen“. Zeiten von Inflation seien auch Zeiten des begrenzten Angebotes, auch bei Lebensmitteln, deshalb müsse das Angebot erhöht werden. „In der Landwirtschaft gibt es das Dogma, dass wir nur mit einer Reduzierung weiterkommen, das muss beendet werden“, so Stegemann. Er warf dem Minister vor, dass der Etat seines Hauses „aus jeder Verhandlungsrunde kleiner rauskommt“, und nannte das „ein Problem“. So würden die Unfallversicherungshilfen beispielsweise um 77 Millionen Euro gekürzt. Zudem solle die Bundesregierung die Ergebnisse der Borchert-Kommission wie vorgesehen umsetzen. Aber statt endlich eine Herkunftskennzeichnung einzuführen und den Stallumbau für mehr Tierwohl anzugehen, habe die FDP nun „den ersten Sargnagel“ in das Programm geschlagen, so seine Kritik.

SPD: Klimakrise nicht aus den Augen verlieren

Das wollte Matthias Miersch (SPD) so nicht stehen lassen. „Borchert wird umgesetzt werden, in diesem Jahr!“, sagte er. Die Frage der Finanzierung sei zwar noch strittig, aber „wir wollen die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft“. Die dazu nötigen Mittel würden im Etat des nächsten Jahres eingeplant, versicherte der Sozialdemokrat.

Zudem verwies er auf die Notwendigkeit, die Klimakrise nicht aus den Augen zu verlieren, sie sei einer der Gründe für den Hunger in weiten Teilen der Welt, deshalb sei der Ansatz von Minister Özdemir richtig.

Grüne: Krisen nicht gegeneinander ausspielen

Sebastian Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) warnte in Richtung der Unionsfraktion davor, „Krisen gegeneinander auszuspielen“. Der Ukraine-Krieg stelle große Herausforderungen, die Landwirtschaft sei davon „ganz besonders betroffen“.

Es sei „nicht an der Zeit, die Förderungen für den Ökolandbau zu kürzen“. Vielmehr müsse die Regierung bei der Lösung der Klimakrise vorangehen. „Mit diesem Haushalt müssen wir die Weichen stellen, um die Transformation der Landwirtschaft einzuleiten“, so Schäfer.

FDP fordert gleiche Produktionsstandards innerhalb der EU

Dr. Gero Hocker (FDP) ging auf die Kritik an seiner Partei ein, die Liberalen wollten die Tierkennzeichnung aufschieben. Er mahnte jedoch, dass weitere Steuern und immer neue Abgaben dazu führen würden, dass noch mehr importierte Lebensmittel in Deutschland verkauft würden. „Wir brauchen endlich gleiche Produktionsstandards innerhalb der EU“, so seine Forderung. Nirgends seien die Standards so hoch wie in Deutschland.

Der Solidaritätsbeitrag habe gezeigt, wohin Abgaben führten, am Ende würden mit den Mitteln Haushaltslöcher gestopft. Vielmehr brauche es ein System, aus dem die Kunden klar erkennen könnten, dass sie direkt bessere Haltungsbedingungen für Tiere herbeiführen könnten, indem sie Produkte mit höheren Standards erkennen und dann auch bereit seien, dafür zu bezahlen. Das Kennzeichen müsse daher einfach und verständlich sein.

AfD: Ländlichen Räume werden zu wenig beachtet

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) kritisierte den Entwurf des Einzelplans 10, weil „zu viel Geld ins Ministerium und in die untergeordneten Behörden“ fließe, „die ländlichen Räume bleiben zu wenig beachtet“, sagte Schielke-Ziesing.

Es stünden zwar Mittel zur Krisenhilfe in Höhe von 180 Millionen Euro zur Verfügung (60 Millionen Euro stammen aus der EU, 120 Millionen Euro aus dem Ergänzungshaushalt). Es sei jedoch nicht geregelt, „wann das Geld bei den Landwirten ankommt“. Dabei sei eine zügige Auszahlung notwendig. Die Kürzungen der Mittel von 1,8 Milliarden Euro (2021) auf 1,1 Milliarden Euro für die Unfallkasse der Landwirte seien „ein Fehler“.

Linke: Etat fällt angesichts der Aufgaben zu gering aus

Auch Ina Latendorf (Die Linke) ließ kein gutes Haar an dem Entwurf und sprach von „einem Armutszeugnis“. Nichts Grundsätzliches habe sich bewegt, die vorgesehenen 7,1 Milliarden Euro seien „für die vielen Aufgaben zu wenig“. Weder der Krieg in der Ukraine noch die Klimakrise hätten dazu geführt, dass sich was ändert, „die Ankündigungen des Ministers sind heiße Luft“, so das Urteil Latendorfs.

Auch die zusätzlichen Mittel der Krisenhilfen seien „kein Ruhmesblatt“, die Gelder lägen beim Finanzminister, damit werde Minister Özdemir „zum Bittsteller bei Minister Christian Lindner“. Das gleiche gelte für die Fischereihilfen, die seien zwar angekündigt, aber auch dort sei „unklar, wohin das Geld geht und wann es ausgezahlt wird“. Dabei sei längst absehbar, dass die deutsche Küstenfischerei „bald eine Sparte im Heimatmuseum werden könnte“, wenn die Hilfe weiter ausbleibe.

Betriebshilfen für die deutsche Fischerei

Die deutsche Fischerei soll in diesem Jahr mit Betriebshilfen in Höhe von zehn Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt unterstützt werden. Die Anpassungsbeihilfen sollen „insbesondere der kleinen und großen Hochseefischerei, inklusive Küstenfischerei und Krabbenfischerei“ zur Verfügung gestellt werden.

Zwei Titel nahm der Ausschuss neu in den Einzelplan auf. Fünf Millionen Euro sollen für „Zuschüsse zur Verbesserung der Situation in Tierheimen“ eingestellt werden. Diese Unterstützung wird mit den Kosten der Versorgung von Tieren von Geflüchteten aus der Ukraine begründet. Ebenfalls fünf Millionen Euro sollen für Tierarzneimittel in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Es bestehe dringender Bedarf an „Tierarzneimitteln, Instrumenten und Futtermitteln insbesondere in der landwirtschaftlichen Rinderhaltung in der Ukraine“.

Zur Gegenfinanzierung wird unter anderem im Titel „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“ gestrichen. Dafür sollen mit rund 49 Millionen Euro sechs Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen.

Landwirtschaftliche Sozialpolitik

Die Landwirtschaftliche Sozialpolitik umfasst laut Regierungsentwurf Ausgaben von 3,95 Milliarden Euro (2021: 4,21 Milliarden Euro). Davon entfallen 2,37 Milliarden Euro auf die Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte (2021: 2,48 Milliarden Euro) und 1,44 Milliarden Euro (2021: 1,51 Milliarden Euro) auf die Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte.

An der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beteiligt sich der Bund dem Regierungsentwurf zufolge mit 1,33 Milliarden Euro (2021: 1,16 Milliarden Euro). (nki/vom/scr/02.06.2022)