Liveübertragung: Donnerstag, 2. Juni, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 2. Juni 2022, mehrere Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse:

Hopfen: Die Bundesregierung kündigt an, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hopfengesetzes vorzulegen. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Jesiden: Die Abgeordneten der AfD-Fraktion kündigen die Vorlage eines Antrags mit dem Titel „Anerkennung und Verurteilung des Völkermordes an den Jesiden“ an. Der Antrag soll zur federführenden Beratung entweder an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe oder an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden.

(eis/23.05.2022)