Der Präsident des ukrainischen Parlaments Ruslan Stefantschuk ist am Donnerstag, 2. Juni 2022, zu Besuch im Deutschen Bundestag. Im Beisein von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas trifft sich Stefantschuk ab 15 Uhr zu einem anderthalbstündigen Gespräch mit dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und dem Auswärtigen Ausschuss. Geleitet wird die Veranstaltung von den Vorsitzenden der beiden Ausschüsse Dr. Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) und Michael Roth (SPD). Im Anschluss an die Ansprachen der Bundestagspräsidentin und ihres ukrainischen Amtskollegen folgt eine Aussprache mit den Ausschussmitgliedern.

Das Gespräch wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Bundestagspräsidentin Bas zu Besuch in Kiew

Dem Treffen im Bundestag geht ein Besuch von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in der Ukraine voraus. Auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen war Bas am 8. Mai 2022 nach Kiew gereist, um den 77. Jahrestag des Kriegsendes zu begehen. Sie legte Kränze für die ermordeten ukrainischen Juden in Babyn Jar und am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder und gedachte gemeinsam mit Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk aller Opfer des Zweiten Weltkrieges.

Während ihrer Ukraine-Reise besuchte Bas auch die Kiewer Vororte Butscha und Irpin. Neben Stefantschuk traf sie zudem Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal. „Dieser Krieg muss so schnell wie möglich ein Ende finden. Das Grauen des 20. Jahrhunderts darf sich nicht wiederholen. Unser Ziel ist es, die Freiheit zu verteidigen und den Frieden in Europa zurückzuerlangen“, bekräftigte Bas. (irs/eis/27.05.2022)