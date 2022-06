Deutscher Bundestag - Abschließende Beratungen ohne Aussprache

Liveübertragung: Donnerstag, 23. Juni, 14.30 Uhr

Ohne Debatte stimmt der Bundestag am Donnerstag, 23. Juni 2022, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Klimaschutz: Die Abgeordneten entscheiden über einen Regierungsentwurf über eine „Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Klimafonds‘“ (20/1598, 20/1989). Danach soll der Energie- und Klimafonds (EKF) zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) weiterentwickelt werden. Bei dem Fonds handelt es sich um ein Sondervermögen des Bundes, aus dem klimaschutzpolitische Programmausgaben finanziert werden. Der Fonds wird von mehreren Ministerien bewirtschaftet. Die Weiterentwicklung soll laut Regierung vor allem dazu dienen, den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu begegnen. Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2021 hatte der Bundestag dafür Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro an den Fonds übertragen. Der Entwurf sieht den neuen Paragrafen 2a in dem Einrichtungs-Gesetz des EKF vor, in dem festgeschrieben werden soll, wozu diese 60 Milliarden Euro genutzt werden dürfen. Aufgezählt wird unter anderem die „Förderung von Investitionen in Maßnahmen der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im Gebäudebereich“ und die Abschaffung der EEG-Umlage. Zudem soll der eigentliche Zweck des Sondervermögens angepasst und erweitert werden. Künftig soll das Sondervermögen demnach „zusätzliche Programmausgaben zur Förderung von Maßnahmen, die der Erreichung der Klimaschutzziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz, [...] dienen“, ermöglichen. Förderfähig seien „insbesondere Maßnahmen, die geeignet sind, die Transformation Deutschland zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Volkswirtschaft voranzutreiben“. Zur Abstimmung hat der Haushaltsausschuss eine Beschlussempfehlung angekündigt.

Digitalisierung: Abgestimmt wird zudem über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften“ (20/1672). Dazu hat der Rechtsausschuss eine Beschlussempfehlung angekündigt. Nach dem Entwurf soll die Möglichkeit zur Online-Beglaubigung von Handelsregisteranmeldungen ausgeweitet werden. Die bisherige Beschränkung auf bestimmte Rechtsträger wie Einzelkaufleute, GmbH oder Aktiengesellschaften soll aufgehoben werden. Zudem soll das Verfahren auf Anmeldungen Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister ausgeweitet werden. Des Weiteren soll künftig das notarielle Verfahren der Online-Beurkundung auch auf einstimmig gefasste satzungsändernde Beschlüsse angewandt werden können sowie auf GmbH-Sachgründungen und Gründungsvollmachten. Hintergrund der Regelungen ist die EU-Digitalisierungsrichtlinie (2019 / 1151). Zur Umsetzung der Richtlinie hatte der Bundestag im vergangenen Jahr ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, dabei aber unter anderem bestimmte Rechtsträger ausgeschlossen. Wie die Bundesregierung ausführt, hatte der Rechtsausschuss seinerzeit gefordert (Beschlussempfehlung: 19/30523, S. 99), in dieser Wahlperiode die Ausweitung des Online-Beglaubigungsverfahren anzugehen sowie die Einbeziehung weiterer beurkundungspflichtiger Vorgänge des Gesellschafts- und Registerrechtes zu prüfen.

Digital Markets Act: Bei den Trilogverhandlungen zum Digital Markets Act soll die Bundesregierung darauf hinwirken, dass Möglichkeiten geschaffen werden, Gatekeepern den Aufkauf von potenziellen Wettbewerbern zu verbieten, fordert die CDU/CSU-Fraktion in einem Antrag (20/686). Dies könne etwa als feste Rechtsfolge bei Verstößen von Gatekeepern gegen den DMA geschehen. Dabei müsse darauf geachtet werden, dass Unternehmenskäufe nicht per se verboten werden. Nur solche Unternehmen sollen reguliert werden, „deren wirtschaftliche Machtposition tatsächlich den fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten zu unterminieren“ drohe, heißt es in dem Antrag. Weiter schreiben die Abgeordneten, es solle eine Interoperabilitätsverpflichtung für Messengerdienste der Gatekeeper eingeführt werden, um mehr Innovation und Auswahlmöglichkeiten für die Verbraucher zu schaffen. Die Handlungsfähigkeit und nationale Zuständigkeit des Bundeskartellamts solle zudem künftig vollständig erhalten bleiben und nicht durch ein Veto der EU-Kommission blockiert werden können. Zur Abstimmung hat der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussempfehlung vorgelegt (20/1884).

Digitalministerium: Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung in einem Antrag (20/88) auf, unverzüglich ein Bundesministerium für Digitalisierung (BMDig) zu gründen und die politischen Abteilungen für die Themen Bürgerdienste (OZG-Umsetzung), IT des Bundes, digitale Infrastruktur sowie IT-Sicherheit und Innovation einzurichten. Weiter verlangen die Abgeordneten, den Posten des Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung sowie die Beratungs-, Koordinierungs- und Umsetzungsgremien in der Digitalpolitik unverzüglich aufzulösen oder in den Geschäftsbereich eines BMDig zu überführen. Bestehende und künftige Strategien im Bereich der Digitalpolitik müssten „hinreichend ambitioniert“ und „konsistent abgestimmt“ sein, um Deutschland einen internationalen Spitzenplatz im jeweiligen Politikbereich zu ermöglichen, schreibt die Fraktion. Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Digitalausschusses vor (20/849).

Petitionen: Darüber hinaus stimmt das Parlament über zehn Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden waren. Es handelt sich um die Sammelübersichten 104 bis 116 (20/2104, 20/2105, 20/2106, 20/2107, 20/2108, 20/2109, 20/2110, 20/2111, 20/2112, 20/2113, 20/2114).

(irs/03.06.2022)