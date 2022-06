Deutscher Bundestag - Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

Liveübertragung: Donnerstag, 23. Juni, 13.05 Uhr

Die Fraktion Die Linke will die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aussetzen. Der dazu vorgelegte Antrag (20/2077) steht am Donnerstag, 23. Juni 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages. Er soll nach knapp 70-minütiger Debatte an den federführenden Finanzausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/07.06.2022)