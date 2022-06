Deutscher Bundestag - Überweisungen im vereinfachten Verfahren

Ohne Aussprache überweisen die Abgeordneten eine Reihe von Vorlagen in die Ausschüsse.

Liveübertragung: Donnerstag, 23. Juni, 14.25 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 2. Juni 2022, mehrere Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse:

Doppelbesteuerung: Deutschland und Mauritius wollen ihr Doppelbesteuerungsabkommen ändern. Dazu hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes „zu dem Protokoll vom 29. Oktober 2021 zur Änderung des Abkommens vom 7. Oktober 2011 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Mauritius zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen“ (20/1960) eingebracht. Damit sollen entsprechend den BEPS-Mindeststandards nicht nur Doppelbesteuerungen, sondern auch Nichtbesteuerungen oder reduzierte Besteuerungen vermieden werden. Das Verfahren zur Streitbeilegung werde um die Möglichkeit eines Schiedsverfahrens ergänzt, heißt es in dem Gesetzentwurf, der im Finanzausschuss beraten werden soll.

Hauptversammlungen: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften angekündigt. Die Vorlage soll federführend im Rechtsausschuss beraten werden.

Haager Übereinkommen: Ein von der Bundesregierung angekündigter Gesetzentwurf „zur Durchführung des Haager Übereinkommens vom 2. Juli 2019 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sowie zur Änderung der Zivilprozessordnung“ soll im Rechtsausschuss beraten werden.

Doppelbesteuerung II: Deutschland und Mexiko wollen ihr Doppelbesteuerungsabkommen ändern. Dazu hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes „zu dem Protokoll vom 8. Oktober 2021 zur Änderung des Abkommens vom 9. Juli 2008 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Mexikanischen Staaten zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen“ angekündigt, der im Finanzausschuss beraten werden soll.

Infektionsschutzgesetz: Nach dem Willen der Bundesregierung soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Ein angekündigter Gesetzentwurf soll zur federführenden Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Bürgerinitiative: Die Bundesregierung will das Gesetz zur Europäischen Bürgerinitiative ändern. Ihr angekündigter Gesetzentwurf soll federführend im Innenausschuss beraten werden.

Personenstandsrecht: Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften angekündigt. Die federführende Beratung soll der Innenausschuss übernehmen.

Budgetierung für Ärzte: Die AfD-Fraktion spricht sich dafür aus, die Budgetierung für Ärzte abzuschaffen. Das geht aus ihrem angekündigten Antrag hervor, den der Gesundheitsausschuss federführend beraten soll.



Genome Editing: Ein Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung gemäß Paragraf 65a der Geschäftsordnung Technikfolgenabschätzung zu sogenannten Genome Editings (20/1650) am Menschen soll federführend im Bildungsausschuss beraten werden. Bei dieser jüngsten Generation gentechnischer Verfahren handle es sich um eine „innovative Methode der Biowissenschaften mit vielfältigen Nutzungsperspektiven in Medizin, Landwirtschaft und bei der industriellen Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe“, heißt es in dem Bericht. Er biete einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten und Ziele und beschreibe den Stand der Erforschung sowie der Nutzung vor allem im Bereich der somatischen Gentherapie.

