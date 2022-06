Die Kiko befasst sich mit den Bedürfnissen von Kindern und Jugendliche in Deutschland nach der Flucht aus einem Kriegsgebiet.

Der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission, Kiko) befasst sich am Mittwoch, 22. Juni 2022, in einem öffentlichen Expertengespräch mit der Situation von Kindern auf der Flucht. Das Expertengespräch zum Thema „Was brauchen Kinder und Jugendliche in Deutschland nach der Flucht aus dem Kriegsgebiet?“ beginnt um 15 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal 2.200. (eis/16.06.2022)