Der Sportausschuss befasst sich am Mittwoch, 22. Juni 2022, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema Sportgroßveranstaltungen. Die Sitzung beginnt um 13 Uhr im Saal E 700 des Paul-Löbe-Hauses. Konkret geht es um den Stand der Vorbereitungen der World Games 2022 in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama sowie der Special Olympics World Games 2023 in Berlin.

Auf der Tagesordnung steht außerdem ein Kurzbericht des Innenministeriums zur zentralen Meldestelle für Manipulation von Sportwettbewerben in Deutschland. Über das Hinweisgebersystem können Sportwettbetrug oder Manipulationen von Sportwettbewerben angezeigt werden. Darüber hinaus berät der Ausschuss eine Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen zum Thema „Zukunft nationaler und internationaler Sportgroßveranstaltungen“ am Montag, 5. September 2022. (irs/20.06.2022)