Der Unterausschuss Internationale Klima- und Energiepolitik des Auswärtigen Ausschusses und der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union befassen sich am Mittwoch, 22. Juni 2022, in einer gemeinsamen Sitzung mit dem European Green Deal und dem EU-Klimapaket Fit for 55. Das öffentliche Expertengespräch beginnt um 18.30 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal 4.900 und dauert zwei Stunden.

Das Expertengespräch wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet unter www.bundestag.de übertragen.

Die Sitzung dreht sich um die Frage: Wie weiter mit der Diskussion in der Europäischen Union? Auf der Tagesordnung steht der Bericht der Bundesregierung sowie ein anschließendes Fachgespräch, zu dem unter anderem Audrey Mathieu von der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch und Antje Mensen vom Deutschen Naturschutzring, dem Dachverband der im Natur- und Umweltschutz tätigen Verbände in Deutschland, eingeladen sind. (irs/17.06.2022).