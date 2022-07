Auf der Tagesordnung des Bundestages in der Nacht auf Freitag, 8. Juli 2022, stand die Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages. Geplant war, die Möglichkeit der Teilnahme von Abgeordneten an den Ausschusssitzungen über elektronische Kommunikationsmittel zu verlängern. Die pandemiebedingte Regel läuft zum 15. Juli 2022 aus. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung hatte zur Abstimmung eine Beschlussempfehlung (20/2480) vorgelegt, über die zu später Stunde mittels eines Hammelsprungs abgestimmt wurde.

Bei diesem Abstimmungsverfahren verlassen die Abgeordneten den Plenarsaal zunächst und betreten ihn dann durch verschiedene Türen, die mit „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ markiert sind wieder. Dabei werden sie von Schriftführern gezählt. Das Verfahren wird eingesetzt, wenn im Sitzungsvorstand keine Einigkeit über die Beschlussfähigkeit des Hauses besteht. Bei der Abstimmung um kurz vor 2 Uhr am Freitagmorgen konnte die Beschlussfähigkeit des Bundestages nicht festgestellt werden, weshalb die Abstimmung vertagt werden muss und die Sitzung aufgehoben wurde.

Änderung durch den Geschäftsordnungsausschuss

Der geplanten Änderung der Geschäftsordnung nach soll der Paragraf 126a in „§ 126a Digitale Ausschusssitzungen und Umlaufverfahren“ umbenannt und in Absatz 5 Satz 1 die Anwendungsdauer vorläufig auf den 31. Dezember 2022 verlängert werden. Begründet wird der Schritt damit, dass die aufgrund der Coronapandemie eingeführten Sonderregeln zur digitalen Teilnahme an Ausschusssitzungen, zum Umlaufverfahren für Abstimmungen und Beschussfassungen sowie zur Echtzeitübertragung von öffentlichen Sitzungen sich in den letzten zwei Jahren gut etabliert hätten. Deshalb sollen diese Instrumente zukünftig auch unabhängig von einer Pandemie- oder ähnlichen Krisensituation nutzbar gemacht werden. Dabei soll der Grundsatz unangetastet bleiben, dass der Bundestag und seine Ausschüsse in Präsenz zusammenkommen.

Außerdem würden die Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zeitnah die Geschäftsordnung reformieren und modernisieren wollen. Teil dieser Reform soll eine sinnvolle Übernahme der Regeln zur Möglichkeit der digitalen Teilnahme an Ausschusssitzungen und zum Umlaufverfahren in Ausschüssen an der systematisch richtigen Stelle in der Geschäftsordnung sein. Bis zum Abschluss der Reform soll deshalb der Paragraf 126a GO-BT unabhängig von einer epidemischen Lage befristet verlängert werden.

Aufgrund der allgemeinen Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie war mit Beschluss vom 25. März 2020 die Regelung des Paragraf 126a in die Geschäftsordnung eingefügt worden, die sowohl eine Absenkung des Beschlussfähigkeitsquorums im Plenum als auch besondere Regelungen für die Ausschussarbeit enthalten hattet. Die besonderen Regelungen für die Ausschussarbeit wurden durch den 20. Deutschen Bundestag übernommen und mehrfach verlängert. (hau/eis/ste/08.07.2022)