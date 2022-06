Liveübertragung: Donnerstag, 7. Juli, 9 Uhr

Über die Einsetzung der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ berät der Bundestag am Donnerstag, 7. Juli 2022. Die Fraktionen von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wollen dazu einen Antrag vorlegen, der nach 40-minütiger Debatte abgestimmt werden soll.

Enquete-Kommissionen bereiten Entscheidungen zu umfangreichen und bedeutenden Themen vor. Auf Antrag von mindestens 120 Abgeordneten ist der Bundestag verpflichtet, eine Enquete-Kommission einzusetzen. Die Mitglieder der Kommission werden im Einvernehmen der Bundestagsfraktionen benannt. Enquete-Kommissionen bestehen aus Abgeordneten und Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis. Sie legen dem Bundestag am Ende ihrer Arbeit Abschlussberichte vor, in denen die Arbeitsergebnisse in der Regel in Empfehlungen für die Gesetzgebung festgehalten sind. (hau/27.06.2022)