Liveübertragung: Mittwoch, 6. Juli, 18 Uhr

In Kroatien soll ab dem 1. Januar der Euro als Zahlungsmittel eingeführt werden. Zu diesem Beschluss der EU-Kommission und des Europäischen Rates wird der Bundestag nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit Paragraf 9a des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union eine Stellungnahme abgeben. Dazu haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP einen Antrag angekündigt, der am Mittwoch, 6. Juli 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages steht und nach 40-minütiger Debatte abgestimmt werden soll.

Zurzeit besteht der Euro-Raum aus 19 EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Zuletzt übernahm Litauen am 1. Januar 2015 den Euro als offizielle Währung. (hau/27.06.2022)