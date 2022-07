Liveübertragung: Donnerstag, 7. Juli, 12.40 Uhr

Im Bundestag findet am Donnerstag, 7. Juli 2022, eine Vereinbarte Debatte zum Thema „Ein Jahr nach der Flutkatastrophe – Lehren für die Zukunft des Bevölkerungsschutzes“ statt. Knapp 70 Minuten sind dafür eingeplant. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sind 133 Menschen ums Leben gekommen. Am 14. und 15. Juli 2021 hatte extremer Starkregen an der Ahr eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt und zerstört. Rund 42.000 Menschen sind von den Folgen betroffen. (hau/27.06.2022)