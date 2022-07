Der Ausschuss für Kultur und Medien befasst sich am Mittwoch, 6. Juli 2022, unter anderem mit der Documenta Fifteen. Die Sitzung beginnt um 14.15 Uhr im Saal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses und dauert rund drei Stunden. Für die Bundesregierung nimmt Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) an dem öffentlichen Fachgespräch teil. Eingeladen sind außerdem der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn und Dr. Sabine Schormann, Generaldirektorin der Documenta und des Museums Fridericianum in Kassel.

Das Fachgespräch wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Öffentlichkeit wird ausschließlich per Liveübertragung hergestellt.

Die Documenta Fifteen stand wegen Antisemitismus-Vorwürfen in den vergangenen Wochen wiederholt in der Kritik. Die Weltkunstausstellung wird kuratiert vom indonesischen Kollektiv Ruangrupa und findet bis September 2022 statt. Auf der Tagesordnung des Ausschusses stehen darüber hinaus die Finanzierung der Filmförderung und die Situation der Festivals. (irs/30.06.2022)