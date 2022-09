Liveübertragung: Donnerstag, 8. September, 19.25 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 8. September 2022, in erster Lesung eineinhalb Stunden lang über den Etatentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Der Einzelplan 10 des Bundeshaushalts 2023 (20/3100) umfasst Ausgaben von 7,18 Milliarden Euro, in diesem Jahr sind es 7,1 Milliarden Euro. Bundesminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) kann mit Einnahmen von 82,17 Millionen Euro rechnen, 2022 sind es 81,7 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite dominieren die Zuweisungen und Zuschüsse mit 5,28 Milliarden Euro (2022: 5,18 Milliarden Euro).

Landwirtschaftliche Sozialpolitik

Die Landwirtschaftliche Sozialpolitik umfasst Ausgaben von 4,08 Milliarden Euro (2022: 3,95 Milliarden Euro). Davon entfallen 2,46 Milliarden Euro auf die Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte (2022: 2,37 Milliarden Euro) und 1,48 Milliarden Euro (2022: 1,44 Milliarden Euro) auf die Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte.

Die Ausgaben für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Ernährung betragen laut Entwurf 185,77 Millionen Euro (2022: 168,03 Millionen Euro).

Verbesserung des Agrarstruktur und des Küstenschutzes

An der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beteiligt sich der Bund dem Entwurf zufolge mit 1,28 Milliarden Euro (2022: 1,32 Milliarden Euro).

Die Ausgaben für Marktordnung und Maßnahmen der Notfallvorsorge werden mit 210,44 Millionen Euro beziffert (2022: 200,3 Millionen Euro), die Ausgaben für „Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation“ mit 419,83 Millionen Euro (2022: 420,76 Millionen Euro) und für „internationale Maßnahmen“ sieht der Entwurf 65,62 Millionen Euro vor (2022: 65,93 Millionen Euro). Die Mittelzuweisungen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft summieren sich dem Entwurf zufolge auf 4,55 Milliarden Euro (2022: 5,05 Milliarden Euro). (vom/10.08.2022)