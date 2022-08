Der Bundestag beschäftigt sich am Donnerstag, 8. September 2022, in erster Lesung eineinhalb Stunden lang mit dem Etatentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Einzelplan 09 des Bundeshaushalts 2023 (20/3100) umfasst Ausgaben von 13,05 Milliarden Euro gegenüber 11,33 Milliarden Euro in diesem Jahr. Bundesminister Dr. Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) erwartet Einnahmen von 685,53 Millionen Euro (2022: 731,92 Millionen Euro).

Etwa die Hälfte der Ausgaben, 6,22 Milliarden Euro, sind für Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen (2022: 5,85 Milliarden Euro). 5,29 Milliarden Euro sollen investiert werden (2022: 4,1 Milliarden Euro). Die Personalausgaben schlagen mit 950,71 Millionen Euro (2022: 939,98 Millionen Euro), die sächlichen Verwaltungsausgaben mit 763,43 Millionen Euro (2022: 657,8 Millionen Euro) zu Buche.

Innovation, Technologie, neue Mobilität

Knapp die Hälfte der geplanten Ausgaben entfallen auf den Bereich „Innovation, Technologie und neue Mobilität“, für den 5,19 Milliarden Euro eingeplant sind (2022: 5,11 Milliarden Euro). Auf die „neue Mobilität“ entfallen davon 623,27 Millionen Euro (2022: 623,51 Millionen Euro).

Für die Förderung von Luft- und Raumfahrt sind 2,42 Milliarden Euro (2022: 2,48 Milliarden Euro) in den Etat eingestellt, für „Energie und Nachhaltigkeit“ 2,21 Milliarden Euro (2022: 2,33 Milliarden Euro). Davon entfallen auf die Energieforschung 589,03 Millionen Euro (2022: 599,91 Millionen Euro) und auf die Sanierung des früheren Uranbergbaus in der DDR sowie auf das Auslaufen der Steinkohlesubventionen 191,87 Millionen Euro (2022: 464,27 Millionen Euro).

Für den Klimaschutz sieht der Etatentwurf 738,53 Millionen Euro vor (2022: 732,05 Millionen Euro), davon 685,12 Millionen Euro für Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland (2022: 677,87 Millionen Euro).

Digitalisierung und Mittelstandsförderung

Die Digitalisierung soll mit insgesamt 1,11 Milliarden Euro gefördert werden (2022: 1,05 Milliarden Euro). Die Mittelstandsförderung schlägt mit 1,09 Milliarden Euro zu Buche (2022: 1,15 Milliarden Euro). Die Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastruktur im Rahmen der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ sinken im Entwurf von 692,46 Millionen Euro auf 647,07 Millionen Euro.

Um „Chancen der Globalisierung“ zu nutzen, sind im Etat insgesamt 580,97 Millionen Euro vorgesehen (2022: 867,03 Millionen Euro). (vom/10.08.2022)