Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen befasst sich am Montag, 26. September 2022, mit der Aufteilung der Kohlendioxidkosten. Die öffentliche Anhörung beginnt um 15 Uhr im Saal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses und dauert zwei Stunden. Grundlage der Sitzung ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung (20/3172), in dem sich diese für ein Stufenmodell für die Aufteilung der CO 2 -Kosten ausspricht, sowie ein Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „CO 2 -Preis nicht den Mieterinnen und Mietern aufbürden“ (20/1329).

Die Sitzung wird zeitversetzt am Dienstag, 27. September 2022, ab 16 Uhr auf www.bundestag.de übertragen.

Kohlendioxidkosten-Aufteilungsgesetz

Das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) der Bundesregierung sieht vor, die Kosten künftig abgestuft entsprechend dem Kohlendioxidausstoß des Gebäudes pro Quadratmeter Wohnfläche und damit anhand der energetischen Qualität des Gebäudes zu verteilen. So soll auf Vermieterseite ein Anreiz zu Investitionen in klimaschonende Heizungssysteme und energetische Sanierungen gesetzt werden, auf Seite der Mieterinnen und Mieter ein Anreiz zu energieeffizientem Verhalten.

Konkret sieht das Gesetz ein Stufenmodell für die Aufteilung vor. Bei Nichtwohngebäuden soll zunächst eine hälftige Teilung der Kohlendioxidkosten eingeführt werden. Die Aufteilung werde dazu führen, dass Vermieter zukünftig mit einem Anteil an den Kohlendioxidkosten belastet werden können, betont die Bundesregierung. Bisher fallen für die betroffenen Wohngebäude Kohlendioxidkosten von schätzungsweise einer Milliarde Euro an, die vollständig von den Mietern getragen werden.

Die Regelungen sollen unbefristet gelten, spätestens zum Ablauf der Festpreisphase des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) Ende 2025 um ein Stufenmodell für Nichtwohngebäude ergänzt und bis zum 30. September 2026 evaluiert werden, heißt es in der Vorlage. Die erforderliche Datengrundlage soll bis zum Ende des Jahres 2024 erarbeitet werden.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke fordert angesichts der steigenden Heizkosten eine rasche Änderung der Heizkostenverordnung und der Betriebskostenverordnung. In ihrem Antrag wird die Bundesregierung dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, „damit die CO 2 -Preise im Wärmebereich schnellstmöglich, spätestens zum Beginn der nächsten Heizperiode im Herbst 2022, nicht mehr von Mieterinnen und Mietern zu tragen sind, sondern vollständig von Vermieterinnen und Vermietern“ getragen werden. Für private Kleinvermieter, „die durch die Kosten energetischer Sanierung in eine wirtschaftliche Notlage geraten“, soll ein Härtefallfonds eingerichtet werden.

Zudem wird ein Gesetzentwurf verlangt, der kommunale Unternehmen im Bereich der Nah- und Fernwärmeversorgung gezielt finanziell so entlaste, dass CO 2 -bedingte Preisaufschläge bei den Heizkosten für Mieter kompensiert werden könnten.