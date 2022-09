Liveübertragung: Donnerstag, 22. September, 9 Uhr

Im Mittelpunkt einer Bundestagsdebatte steht am Donnerstag, 22. September 2022, das Thema Digitalisierung. Den Abgeordneten liegen dazu sowohl die Digitalstrategie (20/3329) als auch die Gigabitstrategie der Bundesregierung (20/2775) vor. Die beiden Unterrichtungen sollen im Anschluss an die knapp 70-minütige Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Digitales überwiesen werden.

Digitalstrategie der Bundesregierung

Leistungsfähige und nachhaltige digitale Infrastrukturen seien eine elementare Grundlage für die Digitalisierung, heißt es in der Unterrichtung zur Digitalstrategie. „Auf Grundlage der gemeinsam mit Ländern, Kommunen und Telekommunikationswirtschaft erarbeiteten Gigabitstrategie sorgen wir für einen schnelleren Ausbau“, schreibt die Bundesregierung. Übergeordnetes Ziel für ein modernes Deutschland sei die flächendeckende energie- und ressourceneffiziente Versorgung mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus und dem neuesten Mobilfunkstandard. Dies solle überall dort geschehen, wo Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind – auch in ländlichen Gebieten. Bis 2030 sollen diese Ziele erreicht werden.

Schon 2025 wolle sich die Bundesregierung unter anderem daran messen lassen, ob Genehmigungsverfahren für den Bau von Telekommunikationsinfrastrukturen beschleunigt und digitalisiert wurden, und ob die Nutzung alternativer Verlegetechniken deutlich gestärkt wurde. Bis dahin sollen auch Lücken in der Mobilfunkabdeckung durch die Umsetzung der Mobilfunkförderung geschlossen werden.

Gigabitstrategie der Bundesregierung

Bis zum Jahr 2025 sollen 50 Prozent der Haushalte und Unternehmen in Deutschland über einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet verfügen, heißt es in der Gigabitstrategie der Bundesregierung. Im Mobilfunk will die Bundesregierung bis 2026 „unterbrechungsfreie drahtlose Sprach- und Datendienste für alle Endnutzer“ flächendeckend erreichen.

Besonders vorangetrieben werden soll die breitbandige Versorgung und die nutzbare Dienstequalität in ländlichen Räumen. Mindestens entlang von Bundesfernstraßen und im nachgeordneten Straßennetz sowie an allen Schienen- und Wasserwegen solle ein durchgehender, unterbrechungsfreier Zugang gewährleistet werden. Bis Ende 2022 soll ein Meilensteinplan vorliegen, um „weiße Flecken“ zu schließen. (lbr/hau/12.09.2022)