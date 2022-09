Der Bundestag hat am Freitag, 23. September 2022, zwei Anträge zur Stärkung des Sports in Deutschland beraten und mehrheitlich abgelehnt. So wiesen die Abgeordneten einen Antrag der Unionsfraktion mit dem Titel „Bewegungsgipfel jetzt ausrichten – Deutschland durch Sport gesünder machen“ (20/2560) mit der Mehrheit von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ab. Die AfD und Die Linke stimmte für die Unionsinitiative. Der Abstimmung lag eine Beschlussempfehlung des Sportausschusses zugrunde (20/3588).

Abgelehnt mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen wurde auch der Antrag der AfD mit dem Titel „Sportnation Deutschland – Stärkung des gesellschaftlichen Stellenwerts des Sports“ (20/2363). Auch dazu hatte der Sportausschuss eine Beschlussempfehlung vorgelegt (20/3587).

Antrag der Unionsfraktion

Die Bundesregierung wurde aufgefordert, umgehend einen sogenannten Bewegungsgipfel einzuberufen. Dieser Gipfel sollte aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion mehrere Aspekte behandeln: Dazu gehörten die Erstellung eines aussagekräftigen Lagebildes auf Basis der bereits erzielten aktuellen Forschungsergebnisse zur Problematik unter Beteiligung der Länder und aller „Stakeholder“ sowie die Identifizierung von aktuellen Handlungsfeldern und die Erarbeitung von Lösungsansätzen.

Wichtig sei auch die Berücksichtigung der Erfordernisse von Prävention und Rehabilitation durch den Sport; die Schwerpunktsetzung auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, die Erarbeitung von Strategien, die die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Senioren unmittelbar berücksichtigen sowie Bewegungsförderung und -freundlichkeit als Qualitätsmerkmal beim Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen systematisch aufgreifen und umsetzen.

Risikofaktor für gesundheitliche Probleme

Zur Begründung des Antrags hieß es, Bewegungsmangel sei mittlerweile generell zu einem bedeutenden Risikofaktor für gesundheitliche Probleme geworden. Die Pandemie habe diese besorgniserregende Entwicklung weiter verstärkt. Regelmäßige körperliche Bewegung indes beuge langfristig schweren Erkrankungen vor und diene damit der Prävention. Eine aktuelle Studie zu gesundheitlichen Problemen bei Kindern und Jugendlichen nach den Corona-Jahren offenbarte der Vorlage zufolge erschreckende Folgen: 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen seien während der Krise dicker geworden.

Auch für die psychische Gesundheit seien Bewegung und Sport ein zentraler Schlüssel. Insbesondere der vereinsorganisierte Sport diene der Prävention und Förderung der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wie auch Erwachsenen. Alarmierend sei außerdem die steigende Zahl der Kinder, die gar nicht oder nicht sicher schwimmen können.

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion forderte die Bundesregierung auf, die Rahmen- und Förderbedingungen für Leistungssportler und Trainer weiterzuentwickeln und zu verbessern, die Förderbedingungen für Sportverbände weiterzuentwickeln und zu vereinfachen und die Bewerbungen für Sportgroßveranstaltungen politisch und logistisch voranzutreiben und zu unterstützen. In ihrem Antrag stellen die Abgeordneten fest, Sport sei ein Abbild des Zustands eines Landes, sowohl im positiven als auch negativen Sinne.

Sanierungsbedürftige Sportstätten, eine zunehmende Unsicherheit der Leistungssportler hinsichtlich ihrer finanziellen und beruflichen Zukunft, Trainerabwanderung sowie keine ausreichende Unterstützung für Großveranstaltungen wie zum Beispiel bei Olympia-Bewerbungen zeigten überdeutlich die gravierenden Defizite in der Wertschätzung des Sports und der Sportler. Die AfD-Fraktion forderte die Bundesregierung auf, die Sportinfrastruktur zu erhalten und auszubauen sowie sich in den Bundesländern dafür einzusetzen, dass die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medien, insbesondere die dritten Programme, über den Sport im Querschnitt und nach regionalen Besonderheiten berichten. (mis/hau/23.09.2022)