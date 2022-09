Der Ausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befasst sich in seiner öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 21. September 2022, mit dem Thema Schutz von Wald, Biodiversität und Rechten indigener Völker am Beispiel des Amazonas- und Kongobeckens. Die Sitzung beginnt um 10.15 Uhr im Saal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses und dauert rund drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Strategien für den Schutz von Waldflächen

Wälder erfüllen viele Funktionen: Sie sind wichtig für den Schutz und Erhalt der Biodiversität, sie versorgen Mensch und Tier und spielen eine zentrale Rolle beim Klimaschutz. Nach Berechnungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen wurden seit 1990 weltweit 420 Millionen Hektar Wald zerstört. Am Beispiel des Amazonas- und Kongobeckens erörtert die öffentliche Anhörung grundlegende Strategien für den Erhalt und den Schutz von Waldflächen, etwa Kompensationsprojekte für Bauern, Gemeinschaften und Regierungen.

Thema der Anhörung sind außerdem Möglichkeiten, wie verlorene Regenwälder wiederhergestellt und existierende nachhaltig genutzt werden können, Potentiale und Grenzen von Projekten der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit sowie die traditionelle Land- und Waldnutzung indigener Völker und lokaler Gemeinden. Der Fokus auf Waldschutz und Biodiversität im Amazonas- und Kongobecken ermöglicht dabei eine intensive Auseinandersetzung mit Schutzstrategien und eine unmittelbare Vergleichbarkeit in klimatisch und biologisch ähnlichen Regionen bei politischen und gesellschaftlichen Unterschieden. (irs/07.09.2022).