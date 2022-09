Liveübertragung: Donnerstag, 29. September, 15.15 Uhr

Ohne vorangehende Debatte entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 29. September 2022, über eine Reihe von Vorlagen:

Fischerei: Der Bundestag stimmt über einen Antrag von CDU/CSU mit dem Titel „Schnelle und wirksame Hilfen zur Rettung der Deutschen Fischerei“ (20/1340) ab. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat hierzu eine Beschlussempfehlung vorgelegt (20/3634). Die Abgeordneten fordern vor allem finanzielle Unterstützung, so sprechen sie sich für Energiekostenzuschüsse aus, die eine „schnelle und wirksame Hilfe zur Rettung der Deutschen Fischerei“ darstellen. Zudem sollen Crew-Mitglieder, Angestellte und selbstständige Betriebsleiter zur Sicherung der vorhandenen Produktionskapazitäten sozial abgesichert werden und „sämtliche bürokratische Hindernisse“ ausgeräumt werden. Ohne diese Sofortmaßnahmen werde es in wenigen Wochen keine deutsche Meeresfischerei mehr geben, heißt es in dem Antrag.

BAföG: Abgestimmt auf der Grundlage einer Beschlussempfehlung des Bildungsausschusses (20/3589) werden soll über einen Antrag der AfD mit dem Titel „BAföG zu einer bürokratiearmen und gerechten Sozialleistung für Schüler und Studenten aus einkommensschwachen Familien weiterentwickeln“ (20/2368). Der Entwurf der Bundesregierung zum 27.BAföG-Änderungsgesetz (20/1631) widerspricht aus Sicht der AfD-Fraktion den Grundsätzen des BAföG. Daher fordert die Fraktion die Überarbeitung des Gesetzentwurfes. Dieser würde den „Kreis der Förderberechtigten“ auch auf Personen ausweiten, die ein Studium auch aus eigener Kraft finanzieren könnten oder deren Eltern über ein entsprechendes Einkommen verfügen. Die Antragsteller fordern daher unter anderem, dass der Vermögensfreibetrag sich lediglich von bisher 8.200 Euro auf 8.500 Euro erhöhen soll und die Altersgrenze von 30 Jahren bestehen bleibt.

Gemeinsame Agrarpolitik: Ein weiterer Antrag der AfD mit dem Titel „Dringend erforderliche Anpassungen der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023“ (20/2588) soll auf der Grundlage einer Beschlussvorlage des Landwirtschaftsausschusses (20/3636) abgestimmt werden. Vor allem geht es bei der Nachbesserung des GAP-Strategieplans darum, sich an Maßnahmen europäischer Nachbarländer zu orientieren und „grundsätzlich auf nationale Sonderwege zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft zu verzichten“, so das Papier. Hintergrund ist die Regelung, dass ab dem Jahr 2023 Landwirte im Zeitraum vom 1. Dezember des Antragsjahres bis zum 15. Januar des darauffolgenden Jahres eine Mindestbodenbedeckung auf Ackerland sicherstellen müssen, was insbesondere durch mehrjährige Kulturen, Winterkulturen, Zwischenfrüchte, Getreidestoppelbrachen (ohne Mais) oder sonstige Begrünungen sowie Mulchauflagen erfolgen soll.

Völkermord an den Jesiden: Der Bundestag entscheidet über einen Antrag der AfD mit dem Titel „Anerkennung und Verurteilung des Völkermordes an den Jesiden“ (20/2033). Der Menschenrechtsausschuss legt hierzu eine Beschlussempfehlung vor. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, „den Völkermord an den Jesiden im August 2014 anzuerkennen“ und sich auch für eine entsprechende UN-Resolution einzusetzen. Außerdem solle sie die „Taten des Islamischen Staates (IS) beim Völkermord an den Jesiden und all derer, die den IS dabei unterstützt haben, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilen.

Taxonomie: Die Bundesregierung soll sich auf EU-Ebene „mit äußerstem Nachdruck“ dafür einsetzen, dass die Atomkraft nicht als nachhaltige Technologie in die EU-Taxonomie aufgenommen wird. Dies fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (20/402). Der vorgelegte Entwurf für einen delegierten Rechtsakt zur Ergänzung der Taxonomie-Verordnung müsse vom EU-Rat abgelehnt werden. Das Vorgehen der Bundesregierung dürfe sich in Anbetracht der aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Rat nicht nur in Abstimmungsverhalten sowie in Erklärungen erschöpfen, dass Deutschland in der Atomkraft keine nachhaltige Technologie sehe. Stattdessen müsse die Bundesregierung insbesondere die Positionen der Regierungen von Österreich und Luxemburg nachdrücklich unterstützen und sich ebenfalls aktiv an der Organisation einer Ratsmehrheit für eine Ablehnung des Kommissionsvorschlags beteiligen.

Petitionen: Darüber hinaus stimmt das Parlament über 12 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen zu, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden waren. Es handelte sich um die Sammelübersichten 151 bis 162 (20/3571, 20/3572, 20/3573, 20/3574, 20/3575, 20/3576, 20/3577, 20/3578, 20/3579, 20/3580, 20/3581, 20/3582).

(ste/25.09.2022)