Die Europäische Kommission will eine EU-weite Harmonisierung der Systeme zur Durchsetzung von EU-Sanktionen und zur Verfolgung von Sanktionsverstößen schaffen. Ziel des von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurfes „zum Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Feststellung des Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union als einen die Kriterien nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllenden Kriminalitätsbereich“ (20/3441), der am Donnerstag, 22. September 2022, in erster Lesung durch den Bundestag beraten wurde, ist es, den deutschen Vertreter im Rat der Europäischen Union zur Zustimmung zu ermächtigen. Der Gesetzentwurf wurde im Anschluss an die Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Europaausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Insbesondere die Anwendung und Durchsetzung der als Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine von der EU in mittlerweile sechs Paketen verhängten Sanktionen hätten offengelegt, dass die Notwendigkeit besteht, künftig eine effektivere Sanktionsdurchsetzung sicherzustellen, heißt es in dem Entwurf. Deutschland sei mit dem sogenannten Sanktionsdurchsetzungsgesetz I (Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen) bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen. Ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz II werde derzeit vorbereitet.

Die mitgliedstaatlichen Systeme zur Durchsetzung von EU-Sanktionen und zur Verfolgung von Sanktionsverstößen würden jedoch mangels EU-weiter Harmonisierung teilweise erheblich voneinander abweichen, wird beklagt. In zwei EU-Mitgliedstaaten seien EU-Sanktionen nicht strafbewehrt, so dass dort Sanktionsverstöße lediglich mit Geldbußen verfolgt werden können. Die EU-Kommission habe überdies festgestellt, dass EU-weit die Zahl der Strafverfahren wegen Sanktionsverstößen sehr gering sei. Dies könne ein Hinweis darauf sein, dass der Ermittlung und Verfolgung von Verstößen gegen EU-Sanktionen zumindest in einigen Mitgliedstaaten unzureichende Priorität eingeräumt werde. (hau/22.09.2022)