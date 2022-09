Liveübertragung: Mittwoch, 28. September, 17.15 Uhr

Die CDU/CSU-Fraktion will die „Wärmewende“ mit steuerlichen Maßnahmen beschleunigen. Dazu hat die Fraktion einen Antrag angekündigt, den der Bundestag am Mittwoch, 28. September 2022, erstmals beraten wird. Nach rund 45-minütiger Aussprache soll der Antrag zur weiteren Beratung in den federführenden Finanzausschuss überwiesen werden. (vom/25.09.2022)