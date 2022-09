Der Petitionsausschuss befasst sich unter anderem in einer Petition mit dem Mutterschutz bei Selbstständigen.

Zwei Petitionen stehen auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses am Montag, 26. September 2022. Ab 12 Uhr wird im Saal E 300 des Paul-Löbe-Hauses die Forderung beraten, dass die Liposuktionsbehandlung (Absaugung von Fettzellen) im Falle eines Lipödems in allen Stadien der Erkrankung durch die Krankenkasse übernommen wird. Das Lipödem ist eine Erkrankung des Fettgewebes, von der fast ausschließlich Frauen betroffen sind. Im Anschluss – gegen 13 Uhr – geht es um den gesetzlichen Mutterschutz, der auch selbstständig tätigen Schwangeren gewährt werden müsse, wie es in der entsprechenden Eingabe heißt.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Unabhängige Gutachter, die sich täglich mit Lipödem befassen

„Der Body-Maß-Index (BMI) darf kein Kriterium für eine Kostenübernahme der Liposuktionsbehandlung mehr sein“, schreibt die Petentin Inge Erdinger in ihrer Eingabe, die 64.292-mal mitgezeichnet wurde. Relevanter sei das Körperfettverteilungsmuster „Hüfte zur Taille“ (Hip-to-Waist), befindet die Petentin, die selber unter Lipödem leidet. Die Aufgabe der Begutachtungen, die derzeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) wahrgenommen wird, müsse von unabhängigen Gutachtern übernommen werden, die sich täglich mit der Erkrankung beschäftigen, verlangt sie. „Die beim MDK tätigen Personen sind nicht adäquat geschult, um sich auch nur annähernd auf dem Gebiet der Lymphologie auszukennen“, heißt es in der Petition.

Da das Lipödem, „respektive die Lymphologie“, im medizinischen Studium nicht beziehungsweise kaum beachtet werde, müsse es eine Ausbildungsverpflichtung im Studium und in der Weiterbildung geben. Hausärzte, aber auch Fachärzte, wie etwa Gynäkologen, Kinderärzte und vor allem Dermatologen müssten die Krankheit frühzeitig erkennen können, betont die Petentin. Hilfe werde auch beim Selbstmanagement benötigt: Bei Ernährungsberatung, Heil- und Hilfsmittelversorgung sowie Reha würden die Betroffenen „nicht hinreichend unterstützt“. Beispielsweise gebe es nur eine Kompressionsversorgung im Halbjahr. „Eine Versorgung, die täglich zu tragen und dementsprechend auch täglich zu waschen ist“, wie Erdinger schreibt. Das sei ein unhaltbarer Zustand und müsse dringend auf mindestens zwei Versorgungen im Halbjahr geändert werden, verlangt sie.

„Schwangerschaft darf keine Existenzbedrohung darstellen“

Selbstständige Schwangere müssten den gleichen gesetzlichen Mutterschutz genießen wie Angestellte, heißt es in der Petition von Johanna Röh, die 111.794 Unterstützerinnen und Unterstützer fand. Eine Schwangerschaft dürfe keine Existenzbedrohung darstellen oder zu einer Chancenungleichheit auf dem Arbeitsmarkt führen. „Vor allem für Gründerinnen, Chefinnen in investitionsintensiven Branchen und Selbstständige in körperlich arbeitenden Berufszweigen müssen Instrumente geschaffen werden, die schwangerschaftsbedingte Betriebsschließungen verhindern“, schreibt die Tischlermeisterin mit eigenem Betrieb.

Die EU-Regelung zum Mutterschutz Selbstständiger müsse in Deutschland umgesetzt werden, verlangt sie. „Eine Schwangerschaft ist keine individuelle, tragische Krankheit und darf nicht als solche behandelt werden.“ Die gesellschaftliche Verantwortung bestehe darin, eine Vereinbarkeit von Familie und beruflicher Selbstentfaltung für alle Geschlechter zu ermöglichen. Schwangere Selbstständige benötigen ihrer Auffassung nach Regelungsänderungen in den Bereichen Krankenversicherung, Mutterschutz, betriebliche Absicherung und Elterngeld. So dürfe es keine Karenzzeit für Schwangere geben. Im Falle einer Krankschreibung aufgrund von Schwangerschaftsbeschwerden müsse die unmittelbare Zahlung von Krankentagegeld ab dem ersten Tag der Krankschreibung beginnen. Zum Elterngeld müssten vorherige schwangerschaftsbedingte, finanzielle Einbußen abzugsfrei hinzuverdient werden können. Röh plädiert außerdem für die Einrichtung von Notfalltöpfen, „um Betriebe von selbstständigen Schwangeren vor Insolvenz zu schützen“.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die beiden Petentinnen die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu dem Thema befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/19.09.2022)