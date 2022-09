Der Unterausschuss Internationale Klima- und Energiepolitik des Auswärtigen Ausschusses befasst sich am Mittwoch, 28. September 2022, in einer öffentlichen Sitzung mit dem Sonderbericht des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC). Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Saal E 800 des Paul-Löbe-Hauses und dauert zwei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Gegründet im Jahr 1988 als zwischenstaatliche Institution tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit im Auftrag des IPCC den aktuellen Stand der Forschung zum Klimawandel zusammen. Auf der Tagesordnung des in dieser Wahlperiode erstmals eingesetzten Unterausschusses steht außerdem die geplante Rohölpipeline East African Crude Oil Pipeline (EACOP-Pipeline) im ostafrikanischen Uganda. (irs/20.09.2022)